Arek Milik ai saluti. Il polacco lascia Napoli a suon di gol: prima il rigore decisivo nella finale di Coppa Italia contro la Juventus, poi quello di ieri a Verona, decisivo per sbloccare la gara e poi vincerla. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, la questione contrattuale sta per allontanarlo: perché Milik non ha accettato la proposta della società per un rinnovo fino al 2024 e il suo contratto scade al termine della prossima stagione. Sono i gol d'addio al Napoli. La questione è di natura economica e riguarda pure la clausola che De Laurentiis vorrebbe inserire nel nuovo accordo: una clausola vicina ai 100 milioni di euro, una condizione che l’attaccante non ha voluto accettare. A Milik è interessata la Juve, che però non è intenzionata a soddisfare la richiesta di De Laurentiis: per cedere l’attaccante polacco vuole 50 milioni di euro, senza contropartite tecniche.