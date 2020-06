A Radio Kiss Kiss, Paolo Paganini - giornalista, esperto di mercato della Rai - ha parlato della situazione centravanti in casa Juve. Il nome caldo è quello di Arek Milik. "Gli agenti di Milik hanno ventilato l'ipotesi di andare in scadenza di contratto con il Napoli per andare via a costo zero alla fine della prossima stagione agonistica. E' un modo per forzare la mano, anche se si tratta di un atteggiamento non proprio corretto dell'attaccante polacco e del suo entourage nei confronti del Napoli. Ci sono Juventus e Milan, ma i bianconeri sono in vantaggio su tutti".