Milik, l'intervista alla Gazzetta

ha rilasciato una lunga intervista a Gazzetta.it: "Sono diventato un po’ come voi, è naturale con tutto il tempo che ho passato qui. Sto mangiando come voi, mi vesto molto meglio. E poi la mentalità: prima ero più fissato, troppo schematico, adesso so prendere le cose con calma". Di seguito l'intervista completa dell'attaccante della Juventus."Tra Nord e Sud ci sono gli sfottò come da voi, noi del Sud (è di Tychy, al confine con la Slovacchia; ndr) siamo più caldi, quelli di Varsavia, come Szczesny, sono un po’ più fighetti… Posso dirglielo perché è mio amico...""Non ero timido, ma sapevo stare al mio posto. La cultura familiare era parecchio diversa, sapevo che se non fossi stato al mio posto qualcosa avrei rischiato, adesso tra genitori e figli c’è tutt’altro dialogo"."Ero tranquillo, facevo quello che dovevo fare, ma l’unico obiettivo che avevo in testa era un altro: andare a giocare a calcio. A scuola puntavo soltanto ad arrivare in fondo. Quando ero lì, pensavo a quando sarei andato ad allenarmi"."Nel calcio, Thierry Henry e Cristiano Ronaldo. A inizio carriera mi capitava di giocare esterno e così guardavo gli skill di Cr7 su Youtube. Mi ispiravano veramente. Infatti poi andavo al campo e cercavo di imitarlo. E guardavo i suoi addominali, li avrei voluti anch’io, per riuscirci mi mettevo a farli anche alle 11 e mezza di sera... Un altro sportivo che mi ho ammirato è Kobe Bryant, per la sua mentalità"." All’epoca nel mio Paese nessuno giocava all’estero ad alti livelli, non c’era un simbolo che potesse rappresentare un’ispirazione per i giovani. E così noi ragazzini cercavamo di trovarne uno tra Real Madrid, Barcellona, Manchester United, Juve…"."Da centrocampo, appena iniziata la partita mi passano la palla, tiro, gol. C’era il vento, ma avrei segnato comunque. Avevo 14 anni"."Avevo sì un sogno che nel tempo è diventato un obiettivo, ma quando ho capito che avrei voluto fare il calciatore praticamente lo ero già diventato. A 14-16 anni c’era giusto l’ambizione di poter arrivare alla prima serie polacca, anche perché tutti all’accademia continuavano a ripetermi che ero un po’ speciale"."Nell’ultima partita giocata con l’accademia. Stavo per passare al Gornik (avrebbe debuttato in Ekstraklasa, la massima serie, a 17 anni; ndr). Era una sorta di Final Four, nell’ultima gara dovevamo vincere per ottenere il primo posto. Avanti 3-0 alla fine del primo tempo, abbiamo perso 4-3. Ricordo che nello spogliatoio, poi, piansi"."Non credo di scoprire niente di nuovo se dico che nella vita ognuno di noi deve avere un obiettivo. Grazie a questo, la motivazione viene da sola. Così si tolgono tutte le distrazioni e si punta su quello. Non vale soltanto per lo sport, vale in qualsiasi ambito"."Col tempo, grazie all’esperienza, vedo le cose in modo diverso, prima provavo delle emozioni che poi mi portavano a ripensare per esempio agli errori commessi. Adesso succede meno, grazie all’età e al lavoro mentale che sto facendo".