Milik, futuro lontano dalla Juventus: c'è un'offerta dagli Emirati

Milik-Juventus, sarà addio?

C'è anchecon la Juventus che sta lavorando negli Stati Uniti in vista del debutto al Mondiale per Club, previsto nella notte tra mercoledì e giovedì. L'attaccante polacco non ha giocato nemmeno un minuto in questa stagione, bloccato dagli infortuni che lo hanno costretto ad affrontare un lungo calvario fin dalla scorsa estate, ma ora sta meglio e gradualmente sta ritrovando la miglior condizione, per quanto la sua presenza in campo nel corso della competizione sia tutt'altro che scontata.Così come non scontata è la sua permanenza in bianconero oltre l'estate, nonostante il recente rinnovo di contratto (servito di fatto per "spalmare" il suo ingaggio su un'ulteriore annata). Il suo futuro, secondo La Gazzetta dello Sport, è lontano da Torino: l'ex Napoli potrebbe ripartire dagli Emirati, dove gli sarebbe stata formulata un'offerta importante a cui sta pensando seriamente.