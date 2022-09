"Senza parole". Così Arekdopo, a caldissimo, sui propri social. L'attaccante aveva portato a casa la rete della vittoria, nel tripudio dello Stadium che aveva visto i bianconeri prima crollare sotto i colpi della Salernitana (a fine primo tempo) e poi rialzarsi, in qualche modo ribadire la propria superiorità. Alla fine, il gravissimo episodio che coinvolge arbitro, assistenti e naturalmente VAR: la posizione di Bonucci viene giudicata avanti all'ultimo difensore e (probabilmente) quella di Candreva non viene proprio presa in considerazione. Sulla posizione dell'esterno, Milik ha fatto una story Instagram per ribadire la vergogna: "Senza parole".