Arek Milik, a, ha parlato così dopo"Siamo molto felici di questa vittoria, era importante per noi iniziare l'anno con una vittoria. Sicuramente non abbiamo giocato bene, abbiamo sbagliato tanto, ma quel che conta è la vittoria. Contenti dei tre punti, andiamo avanti così"."Ci alleniamo insieme, io e Vlahovic. Lui fa molto bene, anch'io sto facendo bene. Dipende dalle sensazioni in campo, se uno se la sente poi la tira. Non c'è problema"."Come sta la Juve? Abbiamo iniziato l'anno così, ci mancano ancora tante persone, siamo arrivati dal Mondiale, ma alcuni hanno già ripreso gli allenamenti da qualche giorno. Come Adrien. E' entrato e ha fatto bene. Non siamo al completo, ci vorrà ancora un po' di tempo per essere pronti. Poi arriviamo tutti per giocare, lo facciamo bene".