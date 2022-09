L'ex arbitro Massimoa Calciomercato.com ha analizzato la prestazione dell'arbitro e del Var di ieri sera nella gara tra. Tiene banco l'espulsione di Arekin occasione del gol del vantaggio Juve poi annullato. Queste le parole dell'ex arbitro:"Milik che fine fa? È espulso o no? Se il gol non è regolare Milik non deve essere espulso: si toglie il secondo giallo?".