Graziano, ex arbitro, ha condiviso la sua opinione sugli sviluppi della partita tra la Juve e l'Empoli, in particolare sull'espulsione di Arek, durante un'intervista con Sportmediaset. Con poche parole, Cesari ha affermato: "Poco da dire, decisione corretta. Entra in ritardo e prende pieno la caviglia dell’attaccante dell’Empoli". Questa breve ma incisiva analisi sottolinea la correttezza della decisione arbitrale, evidenziando il ritardo di Milik nell'azione e l'impatto diretto sulla caviglia dell'avversario empolese. Cesari, con la sua esperienza, fornisce un giudizio inequivocabile sulla situazione di gioco.