L'attaccante bianconero Arek Milik ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Francia, dove si è soffermato anche sul suo compagno di nazionale e alla Juve Szczesny.'Il suo rendimento non mi sorprede, non ha imparato a parare ieri, queste prestazioni non sono le sole tre grandi partite della sua storia. Gioca da molto tempo nella Juve, ha ottenuto tantissimo, tutti conosciamo il suo valore, sappiamo cosa possiamo aspettarci, siamo felici che sia al Mondiale talmente in forma'.