C'è il prezzo di Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli che può lasciare il San Paolo per 50 milioni di euro. Secondo Il Roma è questo il costo del cartellino del polacco che la Juve ha messo nel mirino. Possibile che i bianconeri cerchino di inserire una contropartita tecnica per abbassare la quota cash per il Napoli ma come riporta Alfredo Pedullà sul suo sito internet De Laurentiis non è interessato a Federico Bernardeschi, uno dei calciatori che la Juve è disposta a sacrificare nel prossimo mercato.