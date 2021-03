2









In casa Juventus non è mai tramontato l'interessa per Arek Milik. Dopo il principio d'accordo raggiunto un anno fa quando c'era ancora Sarri con l'affare tramontato al momento del cambio in panchina, le parti potrebbero riavvicinarsi nei mesi prossimi. Paratici è alla ricerca di una punta e sul nuovo contratto di Milik, nel frattempo passato dal Napoli al Marsiglia, c'è una clausola rescissoria per l'Italia di 12 milioni di euro. Se la Juve si presentasse con quella cifra e trovasse l'accordo col polacco, Milik si potrebbe trasferire in bianconero. Con un anno di ritardo.