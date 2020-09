Arek Milik e l’ossessione per la Juventus. Perché, come riporta Calciomercato.com, circa tre mesi fa nasceva l’intesa tra l’attaccante del Napoli e il club bianconero, una certezza con Sarri che piano piano si è tramutata in una mera ipotesi. Un’alternativa, è questo che rappresenta Milik agli occhi della Juventus, concentrata su altri obiettivi come Suarez e Dzeko, per il quale sarà fondamentale l’incastro Roma-Napoli affinchè si sblocchi la trattativa per portare Arkadiusz nella Capitale e liberare Edin in direzione Torino. Sempre che prima non ci arrivi un volo dalla Spagna con a bordo Suarez. In questa corsa contro il tempo, Milik spera anche nell’ossessione Juve e in un improvviso cambio di rotta.