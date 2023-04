E' una gara decisamente diversa dalle altre, questo Juve-Napoli. E lo sa bene, benissimo Arek, ex della gara: davanti toccherà a lui con Dusan Vlahovic. Per il polacco, ritrovare l'ambiente azzurro sarà nuovamente particolare. Dopo la decisione di non rinnovare, ha vissuto sei mesi da separato in casa, quindi il mesto addio in una fredda sessione invernale di mercato.Ecco, tempi lontani per Arek. Che presto sarà un giocatore interamente della Juventus. Per Tuttosport, "sette milioni di base fissa più due di eventuali bonus, da sommare al milioncino sborsato per il prestito, tratteggiano i contorni di un’operazione intrigante a prescindere dagli scenari futuri, ancora avvolti nella nebbia della giustizia sportiva. Per di più di fronte a uno stipendio, circa 3,5 milioni a stagione, sostenibile in tutti i casi". C'è stata una telefonata tra la Juve e l'entourage del polacco, per mantenere i contatti e fare un punto di massima. Ad oggi, però, non è previsto ancora un incontro ufficiale.