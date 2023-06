"Sicuramente ho fatto una buona partenza, ma poi un infortunio mi ha portato fuori per un mese e mezzo ed è stato difficile per me tornare al livello a cui ero". Questa la risposta di Arek Milik su come giudica la sua prima stagione con la maglia della Juve. L'attaccante ha rilasciato queste dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia di Polonia-Germania. Dopo l'infortunio, Milik ha segnato solamente un gol, contro il Bologna (gara in cui sbagliò anche un rigore).