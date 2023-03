Marco, procuratore sportivo, ha parlato così a TMW die del futuro in bianconero: "Ha sempre voluto andare alla Juve. Quando è finita con il Napoli non ci sono state le condizioni per trovare un accordo tra i due club. Un altro problema del calcio italiano è il troppo astio tra le grandi società: penso a Jorginho che è passato dal Chelsea all'Arsenal. Arek ora spera di restare. La Juve ha altri problemi in questo momento. Ci sono i presupposti, vedremo più avanti".