Arekè fragile. L'edizione odierna de La Repubblica ha fatto il punto sugli infortuni del centravanti polacco. In seguito al doppio infortunio al ginocchio patito tra il 2016 e il 2017, quando giocava nel Napoli, ha saltato ben 61 partite per infortuni muscolari. Mai di gravità elevata ma ricorrenti e fastidiosi. I suoi muscoli sono vulnerabili ma non è questo a fare notizia, certo, se fosse meno fragile la Juventus non avrebbe potuto pagarlo cosi poco dal Marsiglia.