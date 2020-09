Tic, toc. Tic, toc. Il tempo scorre inesorabile, ma la clessidra delle intenzioni della Juventus si è praticamente esaurita:Addio che sembra aver condiviso anche Luis oggi verosimilmente sarà a Perugia per l'esame di italiano , ma i tempi tecnici per rientrare in una Juve da Champions non ci sono.L'ha vinta Dzeko, quella maglia numero nove. Quasi per sfinimento. E comunque onore a Milik: ci ha provato fino all'ultimo, minacciando addirittura il Napoli di andare a scadenza e di risolvere due problemi in uno per i bianconeri. Ma in dodici mesi potrebbe cambiare tanto, quasi tutto. E allora, sotto la paziente mediazione del suo agente, il polacco è tornato sui suoi passi e sta per accettare un ruolo di primo piano in un club che s'affaccia alle prime posizioni.Ora? Tutti i tasselli pronti a incastrarsi al posto giusto. Finalmente.Intanto, David Pantak, agente di Arek Milik, è arrivato a Trigoria. Il procuratore è stato accompagnato dal mediatore Fabrizio De Vecchi: oggi l'incontro con la dirigenza della Roma. Le parti proveranno a chiudere l'accordo, con l'attaccante polacco sempre più vicino ai giallorossi.