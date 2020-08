1









Il nome a sorpresa, come nelle più classiche situazioni imperscrutabili. La Juve ha bisogno di un centravanti nonostante le parole di papà Higuain: Gonzalo avrà pure intenzione di rimanere e rispettare il contratto, ma stavolta i bianconeri saranno ferrei e faranno rispettare la decisione di non considerarlo per la prossima annata. Ergo: serve un nove. Serve un giocatore che abbia feeling con il gol e che dia soluzioni importanti, soprattutto diverse da quelle di Ronaldo e Dybala. Ammesso che possano rimanere entrambi.



L'IDENTIKIT - Come scritto diverse volte in questi giorni, il nome resta quello di Milik. Il polacco è il favorito, ha il placet di Pirlo e già un accordo con i bianconeri. Resta da capire come andrà a finire con il Napoli, allo stesso modo ci sarebbe da convincere la Roma per Edin Dzeko e il Wolverhampton per Jimenez. Dunque, con un mercato così bloccato, come può andare a finire? Con un punto esclamativo in mezzo a mille di domanda: si tratterebbe di Lacazette. Secondo Sky Sport, le quotazioni del francese sarebbero in rialzo: sposerebbe alle perfezioni le ambizioni economiche e tecniche della Juventus. Dalle parole, ora, si dovrà passare ai fatti.