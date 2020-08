Il mercato si accende sull'asse Juve-Roma-Napoli. Tra i tre club può crearsi un effetto domino con gli attaccanti protagonisti. A far partire il giro è l'arrivo di Victor Osimhen alla corte di Gattuso e la conseguente - probabile - cessione di Arek Milik: per il polacco c'era una trattativa con la Juve ma il no di Bernardeschi al trasferimento a Napoli ha frenato l'affare; si è così inserita la Roma che, se dovesse chiudere per Milik, potrebbe girare Edin Dzeko alla Juve. E tutte avrebbero il loro attaccante.