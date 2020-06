La riposta che fa arrabbiare il Napoli. Come riporta Calciomercato.com, Arek Milik ha aperto alla Juventus, si è detto disponibile ad ascoltare l’offerta della dirigenza bianconera, che lo ha marcato come papabile nuovo numero 9 della squadra di Sarri. Un sì che ha infastidito e non poco il club partenopeo, che è stato chiaro in merito al suo futuro: in caso di mancato rinnovo (contratto in scadenza nel 2021), l’attaccante polacco verrà messo sul mercato. E la Juve sarà lì, pronta a tendere la mano che Milik sta già sfiorando, ma si dovrà scontrare con le condizioni di De Laurentiis, sempre ostico in sede di mercato. Il presidente del Napoli non accetta scambi, non chiederà contropartite e lo valuta non meno di 40 milioni di euro, nonostante abbia un contratto nel 2021. Dunque se tra giocatore e Juve la linea è pacifica e di gradimento, tra i due club la trattativa è ancora in alto mare, per questo Fabio Paratici sguazza anche su altri tavoli.



AUBAMEYANG – Rumors dalla Francia hanno affermato come la Juventus abbia effettuato un sondaggio per Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante in scadenza di contratto nel 2021. Caso simile a Milik, senza rinnovo l’Arsenal è costretto a metterlo sul mercato per non perderlo a zero l’anno prossimo, nonostante i londinesi stiano facendo di tutto per convincerlo a rimanere, sospinti dal tecnico Mikel Arteta. Dal canto suo, l’ex Borussia Dortmund e Milan vuole giocare la Champions, cosa che difficilmente potrà fare l’anno prossima nei Gunners, distanti ben 11 punti dal quarto posto. Notti europee che potrebbe vivere con la maglia della Juventus, che guarda con interesse in Inghilterra anche per un altro centravanti, Raul Jimenez del Wolverhampton per il quale però gli inglesi sparano alto chiedendo oltre 60 milioni di euro.