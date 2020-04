2









La Juve c'è. E ci prova. L'obiettivo ormai sembra fissato, e Arek Milik inizia sempre più a entrare nell'orbita bianconera. Secondo quanto raccontato da Claciomercato.com, però, potrebbe non essere l'unico rinforzo per l'attacco di Maurizio Sarri.



RISCHIO - Sì, perché nonostante l'interesse, la tenuta fisica del polacco non può non essere tenuta in considerazione: due interventi al ginocchio restano spettri da cui non ci si smarca facilmente, e la Juventus vuole essenzialmente cautelarsi. In che modo? Con condizioni giuste, chiarendo l'aspetto tecnico al giocatore e le intenzioni economiche al Napoli, che vedrebbe partire il giocatore a zero praticamente tra un anno. Il prezzo di Arek si aggira sui 40 milioni, nella mente delle due squadre resistono anche idee di scambio. Rugani e Romero, ad esempio, possono essere sacrificati. Così come Bernardeschi, De Sciglio e Mandragora. Il totale, comunque, dovrà fare 40.