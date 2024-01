Un'ingenuità quella commessa da Areknella gara contro l'Empoli che è costata il pareggio alla. Il centravanti polacco si è poi scusato con i compagni e con i tifosi tramite i propri profili social. La Juventus si è stretta attorno a lui, si vince insieme e si perde insieme. Espulsione pesante che ha ricordato quella dinel 2012 in quella gara contro il Lecce. In quel occasione come ricorda Tuttosport Antonio Conte in sede privata aveva detto a Gigi: "Non devi scusarti con me, né con i compagni, né con i dirigenti, né con i tifosi: stai dando il massimo e ora darai ancora di più".