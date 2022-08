Durante la conferenza stampa di presentazione, Arkadiusz Milik ha rivelato anche alcuni aneddoti del passato che lo hanno visto vicino a vestire il bianconero.'Sì, ero vicino, le cose sono andate in modo diverso. Tante volte, forse non vicino, ma il mio nome è stato vicino alla Juve, anche sui giornali. 2-3 anni fa era qualcosa che si poteva fare, alla fine non l'abbiamo fatto. Come dico: non guardo al passato, conta cosa c'è ora. E sono contento della scelta, di essere qui, come detto prima spero che farò tanti gol'.