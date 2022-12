Arek, in conferenza stampa, parla così della partita della Polonia contro la Francia di Rabiot.“La mia esperienza in Ligue 1 può essere d’aiuto per affrontare la Francia? È difficile da dire perché la maggior parte dei giocatori francesi gioca fuori dalla Ligue 1. Ho bei ricordi di quando giocavo con l’OM, ho imparato molto lì, ma ora gioco per un altro grande club, la Juventus, e spero di rimanerci. Ora abbiamo una partita con i campioni del mondo, è un sogno che si avvera“.“Domani giocheremo una partita fantastica contro i Campioni del Mondo. Questo è un sogno che si avvera per tutti noi. Superare i gironi era il nostro obiettivo, ma vogliamo tutti continuare ad andare avanti. Ci sono cose che vogliamo e dobbiamo migliorare per continuare a giocare in questo torneo. Non sentiamo pressioni, non ce le imponiamo, sappiamo di poter giocare meglio a calcio“.“Non mi concentro molto su come si sente il rivale, se è fiducioso. Non importa per me. Sappiamo di giocare contro i campioni del mondo, ma ci concentriamo su noi stessi e faremo di tutto per tenergli testa“.“Come fermarlo? Penso che dovremmo comprare dei motorini ai ragazzi in difesa. Seriamente, è difficile giocare contro uno dei migliori giocatori del mondo, sarà importante giocare di squadra perché nessuno può fermarlo".