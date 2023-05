La Juve ha rimandato il discorso legato al riscatto di Arek Milik a fine stagione, pur mettendo le mani avanti provando a chiedere (senza successo) uno sconto al Marsiglia rispetto ai 7 milioni più 2 di bonus previsti dal diritto di riscatto. Ma il possibile arrivo di Cristiano Giuntoli come cambia la situazione? L'addio burrascoso del polacco al Napoli ha lasciato strascichi? In realtà i rapporti tra il ds e il giocatore sono sempre rimasti buoni, i problemi erano tutti con il presidente Aurelio De Laurentiis. Quindi, Giuntoli potrebbe in realtà essere una sponda preziosa per Milik. Ma la partita è ancora da giocare. Lo scrive calciomercato.com.