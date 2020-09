L'affare Arek Milik tra Napoli e Roma coinvolge indirettamente anche la Juventus, che ha già l'accordo con Dzeko ma finché i giallorossi non trovano un sostituto non lo lasciano partire. Nel frattempo, il presidente azzurro De Laurentiis ha cambiato la richiesta per cedere l'attaccante polacco: secondo Sky Sport, il Napoli non vuole più inserire né Cengiz Under né un giovane nella trattativa (all'inizio doveva essere Riccardi, poi andato in prestito al Pescara), ma solo 35 milioni di euro cash. Una trattativa sempre più in salita che complica anche l'arrivo di Dzeko alla Juve.