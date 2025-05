Milik, Bremer e Cabal: meno di metà stagione! Il dato sulle presenze

Getty Images

Non solo i “lungodegenti” Milik, Bremer e Cabal – ormai considerati quasi come un’entità unica per la lunga assenza che li accomuna – sono stati ai margini della stagione bianconera: in tre hanno messo insieme meno di 20 presenze complessive in tutta l’annata, contribuendo in misura minima alla causa.Ma c’è un’altra emergenza, forse ancora più significativa, che ha condizionato il percorso della Juventus 2024/25: l’assenza massiccia dei nuovi arrivati. Un vero e proprio squadrone di otto giocatori, tutti alla loro prima stagione in bianconero, ha collezionato in totale ben 65 partite saltate per problemi fisici e ricadute varie. Un numero che pesa come un macigno, soprattutto per una squadra che aveva puntato proprio su questi innesti per fare il salto di qualità.

La lista comprende tanto gli acquisti estivi quanto quelli invernali, segno di una fragilità diffusa che ha accompagnato l’intera stagione. Se da un lato c’è stata la volontà di rinnovare e ringiovanire l’organico, dall’altro il campo ha raccontato di un gruppo spesso falcidiato e incapace di trovare continuità.