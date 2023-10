Nella serata di, tra i peggiori della Juve c'è Arek Milik, bocciato anche da diversi giornali. Questo il commento della Gazzetta dello Sport: "Dura la vita del centravanti in una Juve che gioca rintanata nella propria metà campo, soprattutto se non sei un contropiedista come nel caso di Milik. Nel primo tempo tenta invano di far salire la squadra, più utile quando la Juve guadagna campo".