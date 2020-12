L'Atletico Madrid è tornato forte su Arek Milik. E per ora la Juventus non risponde. Il centravanti polacco potrebbe partire già nel mese di gennaio, anche se trovare una soluzione che accontenti l'attaccante e il Napoli non è certamente semplice. Gli azzurri, infatti, vorrebbero monetizzare quanto più possibile dalla sua cessione. Per Sky, l'incontro avuto nelle scorse settimane tra l'agente e la dirigenza napoletana non ha sbloccato la situazione. Il Napoli non vuole concedere sconti sul cartellino e continua a valutarlo tra i 15 e i 18 milioni di euro. Adesso arriva l'Atletico, e vedremo se saprà scardinare la difesa di De Laurentiis...