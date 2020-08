1









Il triangolo di mercato si infittisce, vive un momento di stallo che dipende ovviamente dagli attori in gioco. La Juventus ha messo in cima alla lista dei desideri per l’attacco Edin Dzeko della Roma, che allo stesso tempo vorrebbe rimpiazzarlo con Milik, che aveva precedentemente trovato l’accordo con i bianconeri. L’arrivo di Pirlo ha sposta l’ago della bilancia sul bosniaco, anche se, come riporta Sportitalia, l’attaccante polacco del Napoli continuerebbe a dare priorità alla Juve fino a che ci sarà la possibilità. Allo stesso tempo, Dzeko dovrà prendere una decisione, se rimanere in giallorosso o cedere alla corte della Vecchia Signora.