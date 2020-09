È questione di tempistiche e di incastri. Dzeko è promesso sposo alla Juventus, ma Roma lo libererà solo dopo avere acquisito la certezza del successore, identificato in Arek Milik, a sua volta obiettivo bianconero di secondo piano. L’asse Roma-Napoli è molto caldo, sul tavolo c’è una trattativa concreta su cui balla ancora qualche milione. Per arrivare all’attaccante polacco, i giallorossi hanno offerto il cartellino di Under (valutato 20 milioni), Riccardi (classe 2001, 10 milioni) e 10 milioni cash. De Laurentiis ne chiederebbe altri 10, pretesta fuori tiro per la Roma. Parti al lavoro, Milik alla Roma spinge Dzeko tra le braccia di Andrea Pirlo.