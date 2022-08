Come racconta il Corriere dello Sport, riavvolgendo il nastro, persembrava davvero destino. La Juve aveva provato a prendere Milik già ai tempi dell'Ajax, per esempio. Soprattutto, la Juve aveva provato a strapparlo al Napoli a più riprese. Soprattutto nell'estate del 2020 il polacco aveva in testa solo i bianconeri o quasi, al punto da pensare a lungo di aspettare un anno intero per poi arrivare a Torino a parametro zero, di cederlo alla Juve d'altronde Aurelio De Laurentiis non ne aveva alcuna intenzione: rifiutata anche un'offerta che oggi assume un significato completamente diverso, il club bianconero aveva messo sul piatto il cartellino di Cristian Romero più un conguaglio economico di alcuni milioni, niente da fare.