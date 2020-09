E se Milik andasse all'Everton? Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il polacco - da mesi obiettivo di mercato della Juventus - potrebbe finire nella squadra di Liverpool negli ultimi giorni di mercato. Non necessariamente una cattiva notizia per i bianconeri: infatti, Milik potrebbe liberare Moise Kean, che a quel punto sarebbe prontissimo a tornare a Torino, sponda ovviamente bianconera. All'operazione sta lavorando ormai da settimane anche Mino Raiola, super agente del centravanti italiano. E la panchina dell'attaccante contro il Crystal Palace va visto come l'ennesimo segnale di Carlo Ancelotti che non punta sull'ex attaccante bianconero che ora vorrebbe tornare a casa.