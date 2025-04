sabattini

Milik ad un passo dall'addio alla Juventus? Potrebbe non essere il solo

un' ora fa



Con ogni probabilità l'attaccante polacco della Juventus Arek Milik lascerà la Juventus nel corso della sessione estiva di calciomercato. Il centravanti è fermo ai box dallo scorso giugno e potrebbe addirittura risolvere il suo contratto che lo lega alla Vecchia Signora fino al 2026. Stando a quanto riferisce questa mattina Tuttosport a lasciare Torino in estate nel reparto avanzato potrebbero essere addirittura in tre: oltre a Milik anche Randal Kolo Muani e Dusan Vlahovic. Per Kolo niente riscatto mentre per Dusan si penserebbe alla cessione definitiva.