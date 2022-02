Nel corso di questa sessione di calciomercato, prima dell'arrivo in bianconero di Dusan Vlahovic alla Juventus era stato nuovamente accostato l'ex attaccante del Napoli ora in forza all'Olympique Marsiglia Arkadiusz Milik. Il giocatore ha parlato così ai microfoni de L'Equipe: "Non ho mai pensato di andarmene, e non voglio lasciare o lasciare un club nel modo sbagliato solo perché non sto giocando. L’ho vista come una sfida, sapevo che avrei avuto l’opportunità di dimostrare le mie qualità, di giocare di nuovo e ho lavorato su me stesso. Non volevo andarmene, né in questo mercato, né in quello precedente, sto bene in questo club. Per il momento, sono sotto contratto con l’Olimpique Marsiglia e mi concentro solo su questo".