Milik, le parole dopo Lazio-Juve

Arek Milik è stato decisivo per il passaggio del turno della Juventus grazie al gol nel finale di partita. Queste le sue parole a Mediaset: "Si è messa male la partita, abbiamo sofferto abbastanza, la Lazio è una buona squadra soprattutto in casa.""Contenti che tra qualche settimana torniamo a Roma per giocare la finale, sappiamo che possiamo fare meglio, dobbiamo fare meglio ma siamo felici della vittoria.""Sono tornato dopo l'infortunio e ho avuto la possibilità di giocare qualche minuto, Timo ha fatto un buon cross, contento per la squadra, per il club e i tifosi che ci sostengono ovunque."