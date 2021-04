A Canal Plus, Arek Milik ha parlato della sua situazione e del mercato. Ecco quanto dichiarato all'emittente francese: "Non ho mai detto che volevo lasciare Marsiglia. Sono molto felice qui. Gioco, segno. Mi sento bene qui. Il Marsiglia mi ha dato una possibilità in un momento difficile. Mi sono davvero divertito. Ho un contratto con il Marsiglia. Dipenderà anche dal club".



E LA JUVE? - E la Juve aspetta, deve prima determinare il da farsi con Alvaro Morata. Fa gola però la situazione del polacco, che potrebbe liberarsi per una cifra piuttosto contenuta. La sensazione è che, se vorrà affondare e se soprattutto ne avrà la possibilità, Milik può essere una soluzione per il mercato juventino.