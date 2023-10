Le parole dia Dazn:BREMER MVP - Ha fatto una gara buonissima, sono contento per lui, so quanto significa questa vittoria soprattutto per lui. Ha fatto una partita seria è un giocatore forte e merita l'MVP.CONDIZIONE - Oggi non era difficile perchè ho perso qualche allenamento e condizione, ma sono entrato bene ho fatto gol ho preso fiducia e per l'attaccante è sempre importante. Come sempre sono contento della vittoria.AIUTARE LA SQUADRA - Dipende contro chi si gioca ma aiuto a giocare la palla, dipende con chi gioco. Con Chiesa sono più avanti, con Kean e Vlahovic gioco più dietro. Cerco di fare sempre bene, di fare quello che chiede il mister. Nel secondo tempo c'era più spazio, si poteva fare più gol, soprattutto io.ASSENZE - Ci dobbiamo sempre far trovare pronti, da titolari o dalla panchina. A livello mentale dobbiamo sempre essere pronti e aiutare quando non ci sono tutti e l'attaccante deve segnare.