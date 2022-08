L'attaccante della Juve, Arkadiusz Milik, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel post partita contro lo Spezia, dove è arrivato anche il suo primo gol con la maglia della Vecchia Signora.'I difensori mi hanno lasciato un pò di spazio e ho avuto tempo per girarmi. E' stata una gran palla del mio compagno, è sempre bello segnare con questa maglia e in questo stadio. E' stato emozionante. La qualità della squadra è tantissima, abbiamo un pò di infortuni, Paredes è appena arrivato e quando tutti staremo al meglio possiamo lottare per vincere tutto. Non voglio fare paragoni con il passato, spero di migliorare ancora. Ho tanta fame e voglio fare bene. Dedico il gol alla mia ragazza'.