Le parole dial portale serbo Sportal:IL RAPPORTO CON VLAHOVIC - “Io e lui siamo inseparabili da quando ci conosciamo, dai tempi del Partizan. Siamo sempre stati inseparabili in Nazionale e alla Fiorentina, anche coinquilini. Certo che manca, con lui si farebbero miracoli. Ma per lui è importante che abbia fatto un passo avanti nella sua carriera. È già tra i primi cinque attaccanti in Europa e ha solo 22 anni. Ha ancora tutto il tempo dalla sua parte, può migliorare molto. Gli italiani sono gelosi che andiamo ai Mondiali. In tanti mi dicono che tiferanno la Serbia. Per quanto riguarda la vita a Firenze, è bella, anche se abbiamo poco tempo libero. Giochiamo tornei ogni tre o quattro giorni, quindi il calcio è sempre in primo piano“.