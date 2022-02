Si è da poco concluso il quarto di finale della Coppa Italia tra Atalanta e Fiorentina, terminato con la vittoria dei viola per 2-3, ottenuta all'ultimo secondo grazie alla rete di Nikola Milenkovic. Proprio il difensore del club gigliato ha parlato nel post partita, sentiamo le sue dichiarazioni.



'E' davvero emozionante vincere in questo modo, lo avevamo già fatto su questo campo in campionato ed è stato davvero fantastico farlo di nuovo, contro una squadra cosi propositiva e determinata. Abbiamo proposto il nostro calcio. Vincere in dieci uomini è ancora più bello'.