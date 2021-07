segna, la Juve osserva. C'è anche il timbro del difensore serbo nella vittoria della Fiorentina in amichevole: i viola hanno vinto 4-0 contro la Virtus Vecomp Verona, club di Serie C. Oltre a Milenkovic, in gol anche Saponara e Vlahovic; gara chiusa da un'autorete. Nonostante le voci di mercato il nuovo allenatore Italiano ha schierato Milenkovic dal primo minuto, con i dirigenti bianconeri che potrebbero presto fare un tentativo approfittando della scadenza del contratto fissata a giugno 2022.