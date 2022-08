Il profilo di Nikola Milenkovic è stato uno di quelli che ha tenuto banco quasi per tutta la sessione di mercato in casa Juve, con il serbo che era finito nella lista dei desideri dei dirigenti della Continassa già da gennaio. Pista che perà è stata abbandonata nei giorni precedenti, quando il difensore ha firmato il suo rinnovo di contratto con il club gigliato. In queste ore però, starebbe emergendo un retroscena di mercato che avrebbe del clamoroso, perchè come riportato dal Corriere dello Sport, Milenkovic avrebbe declinato un'offerta del Psg per restare a Firenze.