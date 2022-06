Nikola Milenkovic è sempre più lontano da Firenze e questo potrebbe diventare un assist indiretto per la Juve di Max Allegri, alla ricerca di un difensore affidabile. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti, i Viola non sarebbero intenzionati a proseguire i rapporti con il centrale serbo e avrebbero già individuato quello che potrebbe essere il suo sostituto. Si tratta di Johan Vazquez, ora in forza al Genoa.