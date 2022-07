Lasta continuando a seguire il difensore dellaNikola. I viola lo lascerebbero andare in un top club per una cifra attorno aidi euro. Il difensore serbo classe 1997 è conteso tra Juventus e Inter, tuttavia stando all'edizione odierna de La Nazione il giocatore è molto apprezzato anche dalla coppia Antonio Conte e Fabio Paratici al Tottenham.Laaspetta risposte, in caso di mancata cessione è pronta a rinnovare il contratto del difensore classe 1997. La Juventus resta alla finestra e la Fiorentina stabilisce una scadenza entro cui cedere il difensore in modo da potersi ancora muovere sul: termine ultimo i primi giorni di questa settimana. Dopodiché il giocatore resterà a Firenze agli ordini di Vincenzo Italiano.