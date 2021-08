La Juventus continua a seguire da vicino la situazione dialla Fiorentina: il difensore serbo è in scadenza a giugno 2022 i viola potrebbero venderlo subito per non perderlo a zero tra un anno. Potrebbe essere lui il sostituto di Demiral ma occhio alla concorrenza dalla Premier League. A mandare un ulteriore indizio sul possibile addio del difensore è l'allenatore Vincenzo Italiano: "​I giocatori sono stati bravi, anche coloro che hanno avuto qualche distrazione".