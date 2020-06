La Juventus è a caccia di terzini e nelle ultime settimane è cominciato a circolare anche il nome di Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina. Secondo quanto riporta La Nazione, il club Viola vorrebbe prolungare il contratto del serbo, in scadenza nel 2022, ma l'operazione potrebbe essere più complicata del previsto. Se non altro, per colpa anche degli interessamenti di Milan, Napoli e appunto anche Juventus: il giocatore si sta guardando attorno e, a fine stagione, comincerà a fare le sue valutazioni.