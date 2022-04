Il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic ha parlato a DAZN: “In queste ultime giornate, l’unica cosa che conta sono i tre punti. Penso che questi siano stati fondamentali. Abbiamo meritato la vittoria per quello che abbiamo fatto vedere in campo, abbiamo gestito molto bene la palla nel primo tempo, abbiamo creato tantissimo e potevamo fare più di un gol. Ci può essere un po’ di stanchezza, ma a livello di testa dobbiamo essere tutti molto motivati, perché siamo in un momento della stagione importante. Dobbiamo avere quella continuità che invece c’è mancata all’inizio e che stiamo acquisendo ora. Non prendere gol è fondamentale per noi difensori”.



JUVE - “Sicuramente sarà molto difficile giocare contro la Juventus nel loro stadio. Vogliamo proporre il nostro gioco, vogliamo scendere in campo da Fiorentina. Ribaltare il risultato? Nel calcio può succedere di tutto, noi ci prepareremo al meglio”.