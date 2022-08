Nuova proposta dida parte dellaa Nikola, che ieri è rimasto in panchina nell'amichevole contro il Galatasaray (secondo Vincenzo Italiano per scelta tecnica). Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, il difensore serbo sta aspettando l'offerta giusta per lasciare la squadra viola, consempre alla finestra: il tempo però stringe, motivo per cui i toscani, da parte loro, hanno lanciato al giocatore e alle squadre interessate il messaggio di portare una proposta al più presto, magari già nel corso di questa settimana (l'ultima senza partite di campionato). In caso contrario, Milenkovic resterà a Firenze di fronte a un bivio: accettare un rinnovo alle ultime condizioni stabilite o affrontare la prossima stagione da giocatore in scadenza.