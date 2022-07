Gleison? Non basta. Concluso l'acquisto del difensore brasiliano, lavuole mettere a segno un altro colpo per la difesa, che tutto fa pensare possa essere Nikola. E anche in questo caso potrebbe profilarsi all'orizzonte un duello con l', dato che il serbo dellaè da tempo un pupillo di Pier: secondo La Gazzetta dello Sport, nelle scorse settimane il ds nerazzurro aveva persino strappato un accordo al giocatore per un contratto da 2.5 milioni di euro. Tutto, però, può ancora cambiare, con i bianconeri pronti ad accelerare anche su questo fronte.